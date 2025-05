Cardinale Re, ‘il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa’

agenzia

'Eleggere il Papa di cui ha bisogno il nostro tempo'

CITTÀ DEL VATICANO, 07 MAG – “Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le future generazioni”. Lo ha detto il cardinale decano Giovanni Battista Re a conclusione dell’omelia della messa ‘Pro eligendo Romano Pontifice’, concelebrata nella Basilica si San Pietro con i cardinali elettori che partecipano al Conclave. “La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercessione, perché lo Spirito Santo illumini le menti dei Cardinali elettori e li renda concordi nell’elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo”, ha aggiunto.

