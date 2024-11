Caro-voli: è scontro in Sicilia su continuità territoriale e sconti della Regione

Tariffe

Opinioni a confronto, e divergenti, tra il capogruppo alla Camera di Iv Davide Faraone e Fabrizio Micari del direttivo nazionale del partito, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò

Quando manca poco più di un mese al Natale, il tema del caro voli in Sicilia torna più che mai di attualità. Ed è un tema che resta, nonostante il sostegno della Regione, per quei biglietti che restano alti, anche se prenotati con largo anticipo.

L’ultimo scontro tra chi propone ricette per contrastare il caro-voli e chi risponde in merito vede da una parte il capogruppo alla Camera di Iv Davide Faraone e Fabrizio Micari del direttivo nazionale del partito, e dall’altra l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

«L’onorevole Faraone dovrebbe rivedere i rudimenti di ingegneria gestionale prima di fare dichiarazioni tanto sgangherate quanto fuorvianti. Le norme sulla continuità territoriale, infatti, prevedono l’affidamento in esclusiva delle singole tratte a un solo vettore, cosa impensabile per una regione come la Sicilia con quasi 5 milioni di abitanti, oltre ai milioni di turisti e visitatori che la frequentano. La presenza di un unico vettore annullerebbe la concorrenza e ridurrebbe notevolmente il numero dei voli sulla singola tratta», sostiene Aricò in risposta a Faraone e Micari che nel corso di una conferenza stampa hanno suggerito alla Regione Siciliana di “costituire la copertura economica per lanciare una gara pubblica internazionale, mirata alla selezione di un numero adeguato di compagnie aeree che si impegnino ad assicurare tutto l’anno un numero di voli sulle principali tratte”.