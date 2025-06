Caro-voli, Schifani incontra alla Regione il presidente di Ita Airways

Trasporti

Il governatore ha illustrato le misure di sostegno messe in campo circa un anno fa dal governo regionale proprio per contrastare l'alto costo delle tariffe e assicurare ai siciliani il diritto alla mobilità

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il presidente della compagnia aerea Ita Airways, Sandro Pappalardo. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota, molto cordiale, sono stati affrontati vari argomenti. In particolare, il presidente Schifani ha evidenziato le conseguenze del cosiddetto «caro voli», con il costo delle tariffe aeree che, in determinati periodi dell’anno e in prossimità delle principali festività, raggiunge livelli molto elevati e finisce per penalizzare i cittadini siciliani.