Casellati, col Premierato non ci saranno più giochi di palazzo

agenzia

Al Senato la prima pietra di una riforma storica

ROMA, 22 GIU – “Sono molto soddisfatta per il via libera al Premierato in Senato, perché abbiamo messo la prima pietra di una riforma storica, che finalmente darà stabilità ai governi del nostro Paese, darà voce ai cittadini, che sceglieranno non solo i parlamentari, ma anche il presidente del Consiglio. Il loro voto non finirà nel cestino come era successo negli ultimi 10 anni, perché non ci saranno più giochi di palazzo, ribaltoni e governi tecnici”. Lo dichiara in un post suoi suoi social la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA