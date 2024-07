Casellati, per legge elettorale parto dal Mattarellum

agenzia

E' un sistema misto, maggioritario e proporzionale

ROMA, 03 LUG – “La legge elettorale a cui sto lavorando prende come punto di partenza, il Mattarellum, perché è un sistema misto, maggioritario e proporzionale, che potrebbe favorire la formazione di aggregazioni prima del voto anziché dopo. E questo condurrebbe verso il bipolarismo, che è auspicabile poiché contribuirebbe a superare la frammentazione dei partiti che tante difficoltà ha causato al nostro Paese. Per ora è solo una mia idea sulla quale mi dovrò confrontare sia con la maggioranza che con le opposizioni”. Lo ha detto il ministro per Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati nel corso di un’intervista alla Conferenza annuale Istat.

