Caso Cannes, l’exit strategy: «Abbiamo chiesto a La Russa di bloccare Schifani»

Le intercettazioni

L’ex consulente Absolute Blue, De Capitani: «Per Nassogne la Sicilia era un’azienda privata e Messina era l’ad»

Non s’è finora avverata, la profezia che – poco più di un paio d’anni fa, all’apice dello scandalo – ci sussurrò un vecchio, e saggio, esponente siciliano della destra sociale e legalitaria. Suonava più o meno così: «Sul caso Cannes casca il governo. Ma non so se quello di Palermo o di Roma. O tutt’e due».Il centrodestra è saldo al comando. E il magma giudiziario che, partito lentamente dalle spese allegre del Turismo, entra nel cuore di Palazzo dei Normanni con l’accusa di corruzione, non sembra annunciare colpi di Stato. Né di Regione.