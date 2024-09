Caso Open Arms, Valeria Sudano: «Siamo pronti a riempire le piazze contro l’ingiusto processo a Salvini»

IMMIGRAZIONE

Una nota della deputata leghista catanese in favore del leader del suo partito

«Siamo pronti a riempire le piazze italiane per ribadire che è gravissimo interferire nell’azione politica di un governo e un ministro per il semplice fatto di aver adempiuto al proprio dovere. Difendere i confini italiani, la sovranità del Paese e la sicurezza dei nostri cittadini non può in alcun modo essere un reato. Salvini ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto, con un voto libero e democratico. Quello che è successo ieri è un pericoloso precedente che indebolisce le istituzioni e colpisce al cuore la nostra democrazia. Vicini a Salvini per questo processo ingiusto che sta subendo». Lo dice la deputata siciliana della Lega, Valeria Sudano.

