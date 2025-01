Caso Todde, ‘oggi nessun faccia a faccia, il ricorso è pronto’

agenzia

Governatrice all'anno giudiziario, 'piena fiducia magistratura'

CAGLIARI, 25 GEN – “Io rappresento un’istituzione e devo portare l’istituzione all’interno di un’altra istituzione come il mio ruolo richiede. Nessun faccia a faccia”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, incalzata dai giornalisti, commenta la sua partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario davanti alla presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che è anche la presidente del collegio di garanzia elettorale che ha prodotto l’ordinanza-ingiunzione nei confronti della governatrice. “Il faccia a faccia non mi appartiene – sottolinea la governatrice pentastellata – e non c’entra nulla la concomitanza con il mio ricorso. Oggi è un confronto fra istituzioni, e ho pieno rispetto di un’altra istituzione come la magistratura di cui peraltro ho pienissima fiducia. Il ricorso? Ero qua e non ho verificato con i miei avvocati ma dovrebbe essere depositato oggi”, conclude Alessandra Todde.

