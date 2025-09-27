Catania, i consiglieri comunali Barresi e Parisi entrano nella Lega. Sammartino: «Continuiamo a crescere»

Partiti

Per l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione soddisfatto per l'ulteriore contributo che sarà offerto al territorio

«La comunità della Lega continua a crescere. Voglio dare il mio benvenuto ai consiglieri comunali Barresi e Parisi che fanno il loro ingresso nel nostro partito. Una scelta che sottolinea la grande capacità del partito di rappresentare i territori e di intercettare quanti vogliono spendersi per una politica del fare, attenta alle esigenze dei cittadini. Sono certo che i consiglieri Barresi e Parisi faranno con noi un ottimo lavoro sulla città di Catania dando un importante contributo, forti dell’esperienza maturata in questi anni in consiglio comunale». Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione, Luca Sammartino. Andrea Parisi e Paola Barresi lasciano FdI.

«Accogliamo con entusiasmo l’ingresso dei consiglieri comunali Barresi e Parisi nella Lega. Una decisione che rimarca la capacità della Lega di radicarsi sul territorio e di attrarre consensi. Un augurio di buon lavoro ai due consiglieri comunali che da oggi entrano nella grande comunità della Lega», aggiunge la coordinatrice provinciale della Lega, Valeria Sudano.