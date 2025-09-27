Partiti
Catania, i consiglieri comunali Barresi e Parisi entrano nella Lega. Sammartino: «Continuiamo a crescere»
Per l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione soddisfatto per l'ulteriore contributo che sarà offerto al territorio
«La comunità della Lega continua a crescere. Voglio dare il mio benvenuto ai consiglieri comunali Barresi e Parisi che fanno il loro ingresso nel nostro partito. Una scelta che sottolinea la grande capacità del partito di rappresentare i territori e di intercettare quanti vogliono spendersi per una politica del fare, attenta alle esigenze dei cittadini. Sono certo che i consiglieri Barresi e Parisi faranno con noi un ottimo lavoro sulla città di Catania dando un importante contributo, forti dell’esperienza maturata in questi anni in consiglio comunale». Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione, Luca Sammartino. Andrea Parisi e Paola Barresi lasciano FdI.
«Accogliamo con entusiasmo l’ingresso dei consiglieri comunali Barresi e Parisi nella Lega. Una decisione che rimarca la capacità della Lega di radicarsi sul territorio e di attrarre consensi. Un augurio di buon lavoro ai due consiglieri comunali che da oggi entrano nella grande comunità della Lega», aggiunge la coordinatrice provinciale della Lega, Valeria Sudano.
«Diamo un caloroso benvenuto ai consiglieri comunali Barresi e Parisi. Il gruppo della Lega si rafforza e porterà avanti con ancora più determinazione una battaglia politica orientata al territorio e alla buona politica nella città di Catania». Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del gruppo Lega-Prima l'Italia al Comune del capoluogo etneo.