«Ho deciso di cambiare vita: è giunta l’ora di una metamorfosi di Cateno».

E allora, onorevole De Luca, che farà: lascia la politica e si ritira in convento a Fiumedinisi?

«No, ma cambio vita. Per me inizia una nuova fase: addio all’ansia da prestazione, voglio occuparmi di altro. Per essere utile, ma in altro modo».

Fra qualche ora a Palermo vuole annunciare che non farà più il leader di Sud chiama Nord?

«A Palermo sabato (domani per chi legge, ndr) ci sarà una mobilitazione del nostro movimento: sono previsti 30 pullman. Al mio popolo farò questo ragionamento: non ho più manie di protagonismo, mi spoglio della veste di uomo di parte e dialogo con tutti. Non è importante che sia io a fare le cose, ma che le cose si facciano».

Il che suona un po’ di costruzione di un alibi preventivo. È il manifesto politico di “Scateno” nuova stampella della maggioranza di centrodestra?

«È una mia svolta professionale, politica, esistenziale. Per le scelte di collocamento del movimento c’è tempo: fra qualche mese ci saranno altri eventi per spiegare il processo che stiamo costruendo».

Non ritiene di aver tradito oltre mezzo milione di siciliani che nel 2022 la votarono come alternativa a Schifani, «un ologramma» nella sua definizione più tenera, e ora la vedono fiancheggiare il governatore?

«Forse nemmeno lei ha notato una cosa: l’incontro fra me e Schifani, preparato da Galvagno, ha portato a un cambiamento di approccio del presidente della Regione: non solo nei miei confronti, ma con tutta l’Ars. Non voglio attribuirmi meriti, ma da quel giorno Schifani ha “parlamentarizzato” la sua linea, in posizione di confronto. Se le mie idee, le stesse del programma, possono essere ascoltate a Palazzo d’Orléans e trasformate in azioni concrete, questo non è un tradimento dei nostri elettori».

Magari le sue idee sono talmente convincenti da conquistarsi una nomination da vicepresidente nel 2027?

«Vabbe’ che le ho detto che non ho più ansie da prestazione, ma non mettiamo limiti alla provvidenza».

I suoi ex potenziali alleati progressisti non l’hanno presa bene. Di Paola rivendica di essere rimasto l’unico, fra gli sfidanti di Schifani, a non aver fatto il salto della quaglia…

«Non accetto lezioni di affidabilità da chi alle Regionali ha mollato il Pd dopo le primarie solo perché a Roma conveniva così per una manciata di punti percentuali».

Siete stati avversari nel 2022 e forse rimarrete tali.

«Sì, ma con una differenza che non riguarda le chiacchiere da bar. E sto parlando di dati concreti: io e Sud chiama Nord siamo stati votati da quasi un siciliano su quattro, un po’ meno della somma di M5S e Pd».

Magari questi numeri cambieranno. O sono già cambiati. I tempi del “catemoto” sono finiti, lei è con mezzo piede nella maggioranza, mentre fare l’opposizione è redditizio, Meloni docet.

«Fare l’opposizione è il mestiere più bello del mondo, soprattutto per come lo concepiscono molti nostri amici siciliani: non rischi nulla, non ti assumi responsabilità, ti prendi la tua quota negli emendamenti della finanziaria, che poi non voti perché dici che ti fa schifo dopo aver incassato. Una meraviglia: spari minchiate gratis e vivi felice nella casa di Gesù».

E cioè? Cos’è la casa di Gesù?

«Quel posto che quando ci entri non vuoi uscire più. E chi li sposta a quelli: il parlamento siciliano è un posto meraviglioso, una vera pacchia».

Dalle sue parole sembra emergere che la frattura con M5S e Pd sia insanabile. Scusi, ma cos’è cambiato dall’intervista a questo giornale in cui, lo scorso ottobre, lanciava agli alleati la proposta di «primarie aperte del fronte alternativo al governo regionale entro il 2025»? Sono passati appena quattro mesi.

«Nulla, per quanto mi riguarda. Io sono sempre fermo lì. Sono loro a essere in affanno, in confusione. Di Paola dà lezioni di coerenza e mi sfida pubblicamente, mentre in privato mi manda i messaggini per tenere aperta una porta all’alleanza. E poi il compagno Barbagallo che s’è messo più di mezzo partito contro col suo finto giustizialismo di facciata: minaccia di denunciare anche i deputati del suo gruppo alla Procura e alla Corte dei conti per le mancette all’Ars, mentre continua a fare telefonate per confermare gli emendamenti, sempre prodighi quando era lui all’Ars, per la sua amata Pedara… Ma di che stiamo parlando?».

Forse stiamo parlando di un irreversibile divorzio senza nemmeno essere stati mai sposati.

«Ma con questi soggetti pensa che ci si possa intestare un progetto credibile di governo della Sicilia?».

Invece con Schifani, Galvagno, Lombardo, Cuffaro e compagnia sì?

«Senta, se non l’ha ancora capito io questa terra voglio ancora provare a cambiarla. Ma ci vuole pragmatismo, concretezza. E l’assemblea costituente di “La Sicilia che vorrei” è proprio questo. Non voglio più costruire un progetto sulla mia persona, ma lavorare, con più generosità ancora, per far diventare norme le nostre idee. Questa sarà la vera svolta del nostro movimento».

Da cui all’Ars sono scappati quasi tutti.

«Ecco, questo è un altro punto che affronteremo all’assemblea di Palermo. Sud chiama Nord non potrà più essere un taxi in cui far accomodare gli arrivisti senza alcuna statura politica. Per questo lanceremo la “militanza a punti”: un modello innovativo di selezione dei candidati per non fare entrare all’ultimo minuto chi poi si fa eleggere, si prende il seggio e cambia casacca».

Ma cinque transfughi su otto eletti non le pare un tasso di abbandono statisticamente alto? Magari la colpa non è sempre di chi se ne va, ma di chi non sa trattenerli.

«Non è così e glielo dimostro analizzando caso per caso. Un paio se ne sono andati perché, da primi o secondi dei non eletti, avevano covato rabbia e rancore. Uno ci ha lasciati per la nobile causa del carciofo di Cerda, un altro per un trattamento più redditizio con Lombardo, un altro ancora, dopo la scoppola alle Europee, s’è cercato l’alibi per non confrontarsi con la linea di un movimento che non vuole restare isolato. Quando sei da solo hai sempre ragione, con gli altri devi imparare a confrontarti».

A proposito di confronto. Con chi vi confronterete per le prossime Provinciali? Starete di qua o di là?

«Posto che il nostro zoccolo duro è Messina, dove il sindaco metropolitano resterà Basile perché ormai si faranno le elezioni di secondo grado, quattro mesi fa il coordinatore regionale Lo Giudice ha ricevuto il mandato di sedersi con Pd e M5S a un tavolo che non mi risulta essersi chiuso».

E se il centrodestra le chiedesse un “aiutino”, una prova di fedeltà in vista delle prossime regionali?

«Giocheremo una partita amichevole: in queste elezioni non ci saranno elementi tali da condizionare le alleanze future. Il 2027 è un’altra storia».

Quest’anno non ha provato ad andare a Sanremo.

«Troppi impegni: il nuovo passo del movimento, le riforme all’Ars, Taormina che sta per diventare una macchina da guerra…».

Però lei, da musicista, al FantaSanremo qualche volta avrà giocato…

«Non ci gioco, ma sto al gioco: dica».

Il gioco è un altro. Facciamo che lei deve comporre la squadra delle FantaRegionali 2027: chi sceglie come capitano, Schifani o Galvagno?

«Perché il capitano non posso farlo io?».

No, se è vero almeno il 50 per cento di quello che ha detto finora.

«Scherzi a parte: alla Sicilia serve un ricambio generazionale. E non parlo solo dei capitani, ma di un’intera classe politica».

Il che, detto da uno che fa politica dal 1990, è tutto un programma…

«Io, pur essendo l’unico deputato della storia dell’Ars che s’è dimesso per ben due volte, non sono mai stato al governo della Sicilia. E stavolta, se ci permette, vorrei arrivarci».