“Cavallo di Troia” di Cuffaro in Fi? Veto di Schifani, ma «decide Tajani»

Il retroscena

Trattative sulla deputata regionale Lantieri gradita alla Dc. Il leader: «Alle Europee ci saremo»

ll geolocalizzatore della trattativa, riservatissima, da ieri indica Roma. Sarà Antonio Tajani, giurano i più influenti forzisti siciliani, «a decidere in prima persona, valutando i pro e i contro». A partire dal niet – in apparenza clamoroso, ma in fondo spiegabile – di Renato Schifani. La questione è delicata: fare posto, nella lista per le Europee delle Isole, a una candidatura che avrebbe il sostegno esterno di Totò Cuffaro.

Sul tavolo il nome di Luisa Lantieri. La deputata regionale di Forza Italia sarebbe il “cavallo di Troia” della Dc, rimasta fuori da ogni altra lista nazionale. Formalmente non c’è alcuna controindicazione: Lantieri, vicepresidente dell’Ars, è a tutti gli effetti una forzista. Nonostante i recenti mal di pancia, come quello manifestato quando Schifani in visita alla Villa del Casale avrebbe accettato il veto di FdI sulla presenza della deputata piazzese che sbottò contro il «poco rispetto» dei vertici regionali azzurri, minacciando: «Credo sia giusto che io faccia le mie valutazioni». Lantieri deve l’inizio della sua carriera proprio a Cuffaro, che la chiamò nella sua segreteria particolare a Palazzo d’Orléans. Poi, nonostante la strade si siano divise (dall’Udc lei è passata con Grande Sud e poi al Pd, fu anche assessora di Rosario Crocetta), il rapporto con il suo mentore è stato sempre «di profonda amicizia». Mai nascosta, nemmeno all’Ars. Soprattutto nei momenti più difficili.

E così, quando per chiudere la lista manca un solo nome femminile e i forzisti dell’altra isola decidono di puntare solo su Michele Cossa, leader dei Riformatori Sardi, si apre lo spiraglio giusto. Del resto, è stato lo stesso Tajani, proprio nell’incontro in cui ha accolto Raffaele Lombardo, a dare un margine di discrezionalità ai due coordinatori regionali: «Sulla quarta donna decidete assieme, mettendo la più competitiva». E chi, allora, meglio di Lantieri? Il nome, sussurrato dalla Sicilia, nelle ultime 24 ore arriva nella capitale. E a spingerlo fin dentro i padiglioni auricolari del vicepremier forzista sarebbero stati almeno in due. La spinta più evidente arriva da Saverio Romano, che pregusta già il tandem con Massimo Dell’Utri, già in lizza nella quota riservata Noi Moderati. E non a caso, ieri, l’ex ministro auspica che sotto il simbolo di Fi-Ppe ci sia «dentro tutta quella esperienza post democristiana del nostro Paese». L’altra sponda nazionale della candidata (che aveva però smentito il suo coinvolgimento nella trattativa fra Dc e Lega, sempre per una donna cuffariana in lista) sarebbe Maurizio Gasparri, capogruppo di Fi al Senato, da sempre capocorrente di Marco Falcone.