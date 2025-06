Cda Rai, via libera a Nicola Rao direttore di Gr e Radio1

agenzia

Alibrandi a Radio2, Casinelli alla Comunicazione

ROMA, 05 GIU – Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina di Nicola Rao alla direzione del Giornale Radio e di Radio1 dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio andrà in pensione. “In un piano di rilancio, di consolidamento e sviluppo dell’attuale posizionamento editoriale e comunicativo di Radio Rai”, il Cda – spiega una nota di Viale Mazzini – “ha provveduto alla formulazione del parere di competenza in relazione alla nomina di Nicola Rao, alla Direzione di Radio Uno e della Testata Giornale Radio dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio cesserà il suo servizio in azienda e a cui è andato il ringraziamento del Consiglio per l’egregio lavoro svolto in tanti anni di Rai”. Inoltre “Giovanni Alibrandi, già vicedirettore della direzione Approfondimento, è stato indicato alla direzione di Radio2, dove sostituirà Simona Sala. Alla Sala è andato il ringraziamento per i risultati conseguiti e l’Ad Giampaolo Rossi si è impegnato ad individuare una soluzione coerente con il suo profilo professionale”. L’Ad “ha poi comunicato di aver indicato Direttore della direzione Comunicazione, al posto di Nicola Rao, Fabrizio Casinelli e come responsabile dell’Ufficio Stampa Incoronata Boccia”.

