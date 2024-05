Cdm approva riforma, via libera alla separazione delle carriere

agenzia

Approvazione riforma della giustizia accompagnata da un applauso

ROMA, 29 MAG – Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati in Consiglio dei ministri: a quanto si apprende, è stato infatti ha approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. L’approvazione, a quanto viene spiegato, è stata salutata da un applauso.

