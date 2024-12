Cdm, Musumeci: «Anche a Catania e a Palermo interventi sul modello Caivano»

Governo

In due quartieri complessi e difficili si lavorerà su infrastrutture pubbliche e urgenti riqualificazioni

«Interventi sul modello Caivano saranno realizzati anche a Palermo (quartiere Borgo Nuovo) e Catania (quartiere San Cristoforo). Lo abbiamo deliberato in Consiglio dei ministri, nel Piano delle misure da adottare nelle aree di particolari situazioni di degrado e vulnerabilità sociale e disagio giovanile. Si tratta di un segnale di grande attenzione da parte del governo Meloni, alla luce della positiva esperienza maturata a Caivano, in Campania. Due quartieri complessi e difficili nei quali si lavorerà su infrastrutture pubbliche e urgenti riqualificazioni. Le risorse saranno attinte dal Fondo di sviluppo e coesione. Il sub-commissario che curerà gli interventi sarà coordinato dal commissario Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile». Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA