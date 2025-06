Cdm, Peronaci ambasciatore in Usa, Vattani in Giappone

agenzia

La decisione è arrivata nel corso del Consiglio dei ministri

ROMA, 12 GIU – Sarà Marco Peronaci, attuale ambasciatore alla Nato, il nuovo ambasciatore italiano negli Stati Uniti. La decisione è arrivata, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri che ha indicato anche Mario Vattani, attuale Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, come ambasciatore italiano in Giappone.

