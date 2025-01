Cecilia Sala, lunedì Mantovano in audizione al Copasir

agenzia

Oggi non c'erano i componenti sufficienti

ROMA, 02 GEN – È in programma lunedì prossimo alle 14, a quanto si apprende, l’audizione al Copasir dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano, sul caso della detenzione in Iran della giornalista Cecilia Sala. Era stato lo stesso sottosegretario a dare la sua disponibilità a riferire al Comitato oggi stesso sulla vicenda ma, sempre a quanto si apprende, non ci sarebbe stato un numero sufficiente di componenti dell’organismo parlamentare a Roma per tenere l’audizione in giornata.

