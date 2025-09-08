Centinaio,Vannacci rispetti le regole della Lega e Salvini

agenzia

"Si comporta da leader, serve un chiarimento prima di Pontida"

ROMA, 08 SET – Se Roberto Vannacci “continua a muoversi in questo modo, il rapporto non si recupera. Sono anche convinto, come dice Romeo, che sia necessario un chiarimento con Vannacci, prima di Pontida, per evitare che ci siano ancora dubbi su questa situazione”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio, in una intervista sul sito de La Stampa, spiegando che da questo confronto si aspetta “che Vannacci inizi a rispettare le regole della Lega. Se non gli vanno bene, faccia il suo partito. Se invece dice di volerle cambiare, vuol dire che vuole puntare alla leadership e a me questo non sta bene”. Ha l’impressione che stia cercando di togliere lo scettro a Salvini? “Sì, vedo che si comporta da leader di un partito all’interno della Lega”, secondo cui il generale, eletto al Parlamento europeo “deve capire che è entrato in un partito strutturato, che ha già un suo leader, Matteo Salvini. Ed è il nostro segretario che prende le decisioni. Se vuole essere accettato, è Vannacci che deve salvinizzarsi”.

