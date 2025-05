Centrodestra chiude campagna all’insegna dell’autonomia

agenzia

Comizio a Bolzano con Calderoli, Gasparri e Donzelli

BOLZANO, 02 MAG – Potrebbe concludersi entro il 2026 l’iter parlamentare della riforma dell’autonomia speciale del Trentino Alto Adige. “Penso che sia una data ragionevole”, ipotizza il ministro degli affari regionali, Roberto Calderoli, a Bolzano insieme al capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ed al deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, per la chiusura della campagna elettorali per le comunali del 4 maggio con il candidato sindaco Claudio Corrarati. “Come governo, abbiamo fatto il nostro dovere – ha aggiunto Calderoli – Attendiamo i pareri delle due Province e della Regione e dopo va in Parlamento che, poi, decide i propri tempi. C’è da augurarsi che, nel giro di un anno, un anno e mezzo, i quattro passaggi possano essere conclusi”. “Il centrodestra, stando al governo nazionale, ha dimostrato rispetto ed attenzione per le autonomie di Trento e di Bolzano – ha detto Gasparri – Avevo preso un impegno quando sono venuto a tenere a battesimo l’organizzazione della campagna elettorale col commissario provinciale Bianchi e col commissario regionale, Tosi, ed abbiamo spinto molto perché questo percorso si realizzasse”. Per quel che riguarda il voto, dice l’esponente di Forza Italia, “l’obiettivo è quello di avere successo, il che, probabilmente, ci porterà ad un ballottaggio. Poi sarà importante continuare ad allargare la coalizione che già si presenta forte e coesa. Vedremo al ballottaggio cosa maturerà, io mi auguro che ci sia la possibilità di vincere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA