Centrodestra, per la Rai applicare norme vigenti senza indugi

agenzia

"Tutelare prerogative del Parlamento e funzionalità della tv"

ROMA, 17 SET – “In attesa di regole che tengano conto, per il sistema nel suo complesso e per il servizio pubblico, delle previsioni che dovranno entrare in vigore entro il 2025”, secondo il Media Freedom Act, “riteniamo che debbano essere applicate le norme vigenti senza indugi, a tutela delle prerogative del Parlamento, del pluralismo e della funzionalità del servizio pubblico”. Lo affermano i leader di centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, in una nota congiunta sulla Rai.

