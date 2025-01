Cerimonia ‘Giorno della Memoria’ al Colle con Meloni e Segre

agenzia

Sul palco al Quirinale riproduzione leggi razziali del 1938

ROMA, 28 GEN – È iniziata al Quirinale la celebrazione del Giorno della Memoria, che si concluderà con un discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul palco una riproduzione dell’opera di Emilio Isgrò, artista famoso per le sue cancellature, sui “provvedimenti per la difesa della razza italiana” del 17 novembre 1938. In platea oltre ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Istruzione Giuseppe Valditara, della Cultura Alessandro Giuli. Nel corso della mattinata prenderanno la parola, tra gli altri, anche Noemi Di Segni, presidente dell’Uunione delle comunità ebraiche italiane, e la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto.

