Chi è Francesco Colianni, l’uomo di Lombardo destinato a prendere in mano i dossier di Di Mauro

Pronto il cambio della guardia all'assessorato regionale all'Energia

Quando i cronisti, prima della presentazione di Grande Sicilia, chiedono a Raffaele Lombardo se Francesco Colianni sarà il prossimo assessore autonomista ai Rifiuti, la risposta è vaga eppure ricca di alternative: «Certo, c’è lui: un bravo amministratore. Ma ci sono anche Luigi Genovese e Antonio Scavone. Vedremo…». Qualche ora dopo, sul palco, il leader dell’Mpa saluta Roberto Di Mauro, in prima fila con uno sguardo pumbleo e affaticato. «S’è imbottito di tachipirina per esserci, se non ci fosse stato chissà che avrebbe pensato qualcuno…».

Poi rende un sentito omaggio all’attuale titolare della poltrona che scotta: «C’è stato dal primo momento e, nonostante sia ritenuto uno chiuso, lo abbiamo apprezzato non solo per la sua capacità di lavoro, ma anche per l’umanità, la lealtà e la fedeltà al progetto politico». Il leader costruisce un alibi politico all’assessore uscente: «Voleva avere un ruolo all’Ars, ma s’è sacrificato entrando in giunta, con la condizione di starci solo metà legislatura».

È l’onore delle armi reso al colonnello agrigentino, seduto vicino al suo sindaco Franco Miccichè. Di Mauro non interviene, ma risuonano le sue recenti parole di resa: «Ho fatto tutto quel che potevo, mi sono impegnato allo spasimo, ma è giusto che ora qualcun altro si occupi di un assessorato che non lascia respiro». Lombardo prova a depistare con l’ appello a Renato Schifani in prima fila: «Roberto vuole fare 50 bandi: gli basta questa legislatura e metà della prossima…».