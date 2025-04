Ciciliano, in 400mila per l’ultimo saluto a Papa Francesco

agenzia

'Giornata straordinaria, ringrazio i tremila volontari'

ROMA, 26 APR – “È stata una giornata straordinaria che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. Quattrocentomila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all’impegno di tutti la giornata si è svolta in modo solenne e sereno, senza criticità”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. “Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile – ha aggiunto -, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA