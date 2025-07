Ciriani, emendamento Milano-Cortina resterà nel decreto economia

agenzia

Ministro risponde a opposizioni che ne hanno chiesto il ritiro

ROMA, 29 LUG – “L’emendamento su Milano-Cortina è stato già stralciato dal decreto sport con l’intesa di riproporlo qui perché ci era sembrato più coerente, per cui al momento quello lo manteniamo”. L’ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando con i cronisti al Senato della richiesta delle opposizioni di ritirare l’emendamento che consente la proroga, fino al 2033, della società Milano-Cortina che gestirà la realizzazione di infrastrutture per le Olimpiadi invernali. Il testo, al centro di polemiche nei giorni scorsi e poi ritirato alla Camera, è stato ripresentato al Senato al decreto economia dai relatori di maggioranza”.

