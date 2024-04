Ciriani, il premierato garantisce stabilità,non serve solo a noi

agenzia

L'Italia ha un problema strutturale

ROMA, 27 MAR – “Domani al Senato organizziamo un convegno sul premierato per spiegare perchè ci teniamo così tanto a questa riforma. L’Italia, e non il centrodestra, ha un problema strutturale molto grave: l’instabilità. Troppi governi che durano troppo poco. E questo porta ad una scarsa credibilità del Paese a livello internazionale”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà, su Rai3. “Il premierato – ha aggiunto – significa che i cittadini decidono chi governa e comanda, chi sta in maggioranza e chi all’opposizione. E’ quello che succede per i sindaci e i presidenti di Regione. Perchè allora non si può fare?”. Quello cui punta la riforma, dunque, “è un processo di modernizzazione di cui abbiamo tanto bisogno. Ma non ne ha bisogno solo il centrodestra. Per questo invito tutti, chi ci ascolta, a non valutare quel che stiamo dicendo in base all’appartenenza politica ma in base all’interesse nazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA