Ciriani, Meloni non riferirà su Starlink in Aula, nulla da dire

agenzia

Non c'è nulla da riferire al Parlamento

ROMA, 08 GEN – La premier Giorgia Meloni non riferirà al Parlamento sulla vicenda di Starlink, il progetto per le connessioni satellitari di X Space della società di Elon Musk, come chiesto dalle opposizioni. L’ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo del Senato. “Non c’è nulla da riferire in Parlamento – ha detto Ciriani – La presidente non scappa dal Parlamento, non è persona abituata a scappare da alcunchè, semplicemente non c’è nulla da riferire”.

