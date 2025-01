Ciriani pronto a riferire in Aula su Almasri, no da opposizioni

agenzia

ROMA, 29 GEN – “C’è stata la disponibilità del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, a venirci a riferire in giornata, a dirci il nulla probabilmente. Ma comunque non l’abbiamo colta. E’ del tutto evidente che non è sufficiente una comunicazione dei ministri e non è chiaro come un governo, da un lato possa dire che per rispetto nei confronti della magistratura, non possa far venire Nordio e Piantedosi, e dall’altro il presidente del Consiglio attacchi frontalmente la magistratura nel video di ieri. Non è chiaro come il ministro Ciriani possa venire a dire cose che non possono dire Nordio e Piantedosi, se può leggerlo Ciriani anche gli altri possono farlo”. Così il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli sulla ‘protesta’ delle opposizioni sul caso Almasri.

