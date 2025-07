Cirielli (Fdi),non sgomito ma sono pronto alla corsa in Campania

agenzia

'Ma vediamo i sondaggi se c'è nome migliore e scelta a sinistra'

NAPOLI, 12 LUG – “La posizione di Fratelli d’Italia è nota da tempo. Il coordinatore regionale, il sottosegretario Iannone mi ha chiesto una disponibilità. Il partito campano mi ha dato questa investitura, e chiaramente nel nostro partito il territorio conta molto. Poi abbiamo avuto dei sondaggi, fatti tra vari candidati possibili del centrodestra, che mi hanno visto come il più forte. Donzelli intendeva dire questo. Ma ha fatto anche un ragionamento che condivido: non vogliamo mettere bandierine, ci interessa il candidato più forte. Se ci saranno nomi che vanno meglio nei sondaggi, non sarà una questione di bandiera”. Lo afferma il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, conversando con i giornalisti a margine della kermesse di Ecr party che si conclude oggi a Napoli. Cirielli è candidato in pectore per il centrodestra alle prossime regionali, ma, sottolinea, “bisogna vedere se ci sono altri nomi competitivi. E ancora non sappiamo nemmeno chi sarà il candidato della sinistra. Servono sondaggi veri, contro il candidato del centrosinistra” perché “non è una decisione calata dall’alto, conta il consenso popolare”. E Giorgia Meloni “fa bene: vuole candidare chi ha più possibilità di vincere, a prescindere dal partito o se sia un civico”. La sua disponibilità a correre per la successione a Vincenzo De Luca in ogni caso “c’è. l’ho data da mesi. Sto facendo già campagna elettorale come se fossi candidato, come faccio sempre per la coalizione. Ovviamente posso dedicare solo uno, massimo due giorni a settimana, per via degli impegni da viceministro”. “Amo la Campania – aggiunge – mi piace il governo del territorio. L’esperienza più bella è stata fare il presidente della Provincia. Però sto facendo anche un lavoro molto delicato come viceministro degli Esteri, in un momento complesso ma esaltante. Basta pensare che ieri ho chiuso la conferenza aperta dalla Meloni. Non sgomito per una poltrona”.

