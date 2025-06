Cirio, sorriso piccolo Asaad di Gaza vale più di mille parole

agenzia

Il bimbo a Torino operato da team Molinette e Regina Margherita

TORINO, 25 GIU – “Arriva da Gaza e ha solo 8 anni Asaad, un’improvvisa esplosione gli ha portato via la mamma e la sorellina e come se non bastasse le ustioni riportate dopo la terribile bomba gli hanno provocato la perdita di una gamba e la vista all’occhio destro. Ma qui a Torino, grazie alla missione umanitaria Food for Gaza, Asaad ha avuto una nuova possibilità grazie al team straordinario delle Molinette e del Regina Margherita. Un intervento delicatissimo all’occhio gli ha salvato la vista e il futuro. Il suo sorriso tra le braccia del papà dopo l’operazione vale più di mille parole”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a proposito del bambino arrivato a Torino con il padre per essere curato.

