Colianni giura all’Ars da assessore all’Energia: «Ora subito al lavoro per la Sicilia»

REGIONE

È stato designato dal governatore a seguito delle dimissioni "irrevocabili" dell’assessore Roberto Di Mauro

Francesco Colianni ha prestato giuramento come assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità davanti all’Assemblea regionale siciliana. Presente il presidente della Regione Renato Schifani.

Colianni è stato designato dal governatore a seguito delle dimissioni “irrevocabili” dell’assessore Roberto Di Mauro. “Faccio gli auguri al neo assessore ed un grande in bocca al lupo per questi anni che ci accompagneranno fino alla fine del mandato – ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – e ringrazio l’assessore Di Mauro per il lavoro svolto fino a questo momento”.