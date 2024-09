Commissario rifiuti, Damante (M5s): «I pieni poteri a Schifani ricordano quelli chiesti da Salvini al Papeete»

La nota

«Si preparano a un blitz senza precedenti sulla gestione dei rifiuti», commenta la senatrice M5s Ketty Damante

Dopo l’approvazione nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento al Dl omnibus che rafforza i poteri da commissario rifiuti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene la senatrice M5s Ketty Damante: «La Regione e il suo presidente Renato Schifani si preparano a un blitz senza precedenti sulla gestione dei rifiuti», afferma in una nota Damante, che è componente della in commissione Bilancio del Senato. «I pieni poteri da delegare a Schifani ricordano molto da vicino quelli chiesti da Salvini al Papeete. Sappiamo tutti come andò a finire. Siamo sicuri che sia questa la strada giusta per la Sicilia e i siciliani?», prosegue la nota.