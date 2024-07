Commissione Segre acquisisce i filmati dell’inchiesta di Fanpage

agenzia

Con l'ok di tutti i gruppi parlamentari

ROMA, 02 LUG – Secondo quanto si apprende, la commissione Segre ha deciso di acquisire i video dell’inchiesta giornalistica di Fanpage sui militanti di Gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d’Italia. L’esigenza – espressa nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Liliana Segre in collegamento – è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta in una lettera dell’ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito. I filmati verranno acquisiti per approfondire quanto emerso e decidere eventuali azioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA