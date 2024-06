Comunali a Cagliari: exit poll, Massimo Zedda tra il 59 e il 63%

agenzia

La sfidante del c.destra Alessandra Zedda tra il 31 e il 35%

CAGLIARI, 09 GIU – Nel primo exit poll per le comunali di Cagliari Massimo Zedda (centrosinistra) ha una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) è al 31-35%. Seguono Giuseppe Fabris (2,5-4,5%) e Claudia Ortu (0,5-2,5%). Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Se questi dati verranno confermati, Massimo Zedda, sostenuto dalla stessa coalizione del campo largo che ha visto la vittoria alle Regionali con Alessandra Todde, sarà il nuovo sindaco di Cagliari già al primo turno. Lo spoglio delle schede per conoscere i risultati definitivi della sfida Zedda contro Zedda è previsto domani a partire dalle 15.

