Comunali: a Matera alle ore 23 affluenza al 50,1%

agenzia

In calo di oltre tre punti rispetto alle Amministrative 2020

POTENZA, 25 MAG – A Matera, per le elezioni Comunali, alle ore 23 è stata registrata un’affluenza del 50,17% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,41% del 2020, quando si votò sempre su due giorni. Per l’ultimo aggiornamento sull’affluenza del primo giorno di voto (domani si voterà dalle ore 7 alle 15), il dato complessivo degli otto comuni della Basilicata chiamati alle urne per questa tornata di Amministrative è del 49,2% rispetto al precedente 51,83%. Per la provincia di Potenza il dato è del 45,86% rispetto al precedente 47,83%, per quella di Matera del 50,48% rispetto al precedente 53,32%. Il Comune lucano con l’affluenza più alta è Montalbano Jonico (Matera) con il 57.08%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA