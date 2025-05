Comunali, Assisi sceglie il dopo Proietti

agenzia

Al voto in Umbria anche ad Amelia e Monte Santa Maria Tiberina

PERUGIA, 25 MAG – Tre comuni umbri al voto, oggi e domani per eleggere i nuovi sindaci e rinnivare i Consigli: Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. Urne aperte dalle 7.00 fino alle 23.00 di domenica e dalle 7.00 fino alle 15.00 di lunedì. I cittadini aventi diritto al voto sono quasi 34mila, dei quali 23mila ad Assisi. Occhi puntati in particolare su Assisi, dove il voto arriva dopo che l’ex sindaca, Stefania Proietti, sostenuta dal centrosinistra, è stata eletta presidente della Regione Umbria, terminando così il mandato in anticipo. Ad Assisi (Perugia) i candiati sono Valter Stoppini (vicesindaco della Proietti) per il campo largo di centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra. Ad Amelia (Terni) Avio Proietti Scorsoni, vicesindaco uscente, candidato civico sostenuto dal centrodestra, sfda Pompeo Petrarca, sostenuto dal centrosinistra. Sono tre i candidati a sindaco nel piccolo comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) – poco più di mille abitanti – che si sfidano per sosttuire Letizia Michelini (Pd), eletta in Consiglio regionale alle ultime elezioni: sono Giorgia Gorini (Umbria Autonoma), Rinaldo Mancini (Un impegno comune) e Francesco Algeri Rignanese (Uniti per cambiare).

