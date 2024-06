Comunali Cagliari, Alessandra Zedda riconosce la sconfitta

agenzia

Candidata centrodestra telefona a M.Zedda, 'auguri,un abbraccio'

CAGLIARI, 10 GIU – Alessandra Zedda, candidata del centrodestra alle comunali di Cagliari, ammette la sconfitta e chiama il rivale Massimo Zedda del centrosinistra per fargli i complimenti. La telefonata alle 17.58: troppo grande il divario per non riconoscere la sconfitta. “Auguri, un abbraccio, speriamo di lavorare per il bene della città”, ha detto Alessandra Zedda, che ha seguito l’esito degli scrutini raccogliendo, in una stanza della sede elettorale di via De Gioannis, i resoconti dei rappresentanti di lista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA