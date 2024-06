Comunali Caltanissetta, i due candidati al ballottaggio designano gli assessori

Elezioni

La squadra di Tesauro è quella presentata al primo turno; tra gli assessori di Petitto ci sono invece delle novità

I due candidati al ballottaggio del 23 e 24 giugno a Caltanissetta, Annalisa Petitto e Walter Tesauro, hanno consegnato le liste con le squadre di assessori. Tesauro, del centrodestra, non farà alcun apparentamento, nonostante gli incontri di questi giorni con il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino, che al primo turno ha ottenuto il 28% dei voti. La squadra di Tesauro è quella presentata al primo turno: Calogero Adornetto (Fi), Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per FdI, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo di Gela e Saverio Romano in quota Noi Moderati, Gero Valenza di Mussomeli, in quota Dc.Nuovi ingressi invece per Annalisa Petitto. Tra i designati assessori Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati sindaci con la lista «Nuova Italia- Failla Sindaco; Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca, espressione della lista Caltanissetta Futura e Democratica, e Salvatore Alù candidato nella lista Orgoglio Nisseno, entrambe liste che al primo turno avevano già sostenuto Annalisa Petitto. Confermati il vicesindaco Salvatore Licata e gli assessori Alberto Calafato, Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri e Carmelo Milazzo. (ANS

