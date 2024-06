Comunali: dai seggi,Massimo Zedda sopra di 1.200 voti a Cagliari

agenzia

Numeri non ancora ufficiali dalle sezioni

CAGLIARI, 10 GIU – Sale a 1.265 lo scarto tra Massimo Zedda e Alessandra Zedda, che si sfidano per la carica di primo cittadino di Cagliari. La cifra emerge dai dati in arrivo dai seggi allo staff riunito nel quartier generale elettorale del campo largo, allestito nella sede della Fondazione Berlinguer in via Emilia. Il dato risulterebbe dallo spoglio di dodici sezioni su 173: Massimo Zedda sarebbe a 3.161 preferenze contro le 1.896 della candidata del centrodestra.

