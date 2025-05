Comunali: ‘impresentabile’ ma non candidato con ‘Io Sud Matera’

agenzia

Il rappresentante della liste scrive alla Commissione Antimafia

MATERA, 21 MAG – Francesco Paolo Lafortezza – inserito ieri dalla Commissione Antimafia tra gli ‘impresentabili’ per le Comunali del 25 e 26 maggio – non è candidato con ‘Io Sud Matera’. Lo ha scritto, in una nota, il rappresentante e presentatore della lista civica ‘Io Sud Matera’, Pasquale Antonio Di Lorenzo, il quale “ha inviato stamani una lettera ufficiale all’onorevole Chiara Colosimo”, presidente della stessa Commissione parlamentare antimafia “per segnalare un errore contenuto nella recente lista dei cosiddetti ‘impresentabili'”. La lista ‘Io Sud Matera’ è una delle sei a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Antonio Nicoletti. E, in un altro comunicato, firmato dalla coalizione di centrodestra e diffuso dal comitato cittadino di Fratelli d’Italia, è messo in evidenza che “non risulta alcun candidato ‘impresentabile’ all’interno della coalizione di centrodestra, come si evince chiaramente dal sito ufficiale del Comune di Matera. La persona indicata dalle notizie di stampa non è candidato nelle liste di centrodestra”. “Un fraintendimento che – ha aggiunto Di Lorenzo – ha generato confusione e un danno di imagine alla nostra comunità politica. Siamo consapevoli del lavoro fondamentale svolto dalla Commissione e proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso segnalare l’incongruenza, auspicando un chiarimento utile a ristabilire la corretta informazione. La lista ‘Io Sud Matera’ conferma la propria adesione ai principi della legalità e del rispetto delle istituzioni, valori su cui fonda la propria azione politica”.

