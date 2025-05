Comunali Sulmona, Luca Tirabassi eletto sindaco con il 55,47%

agenzia

"Risultato plebiscitario. Al massimo entro 10 giorni la Giunta"

SULMONA, 27 MAG – Le elezioni amministrative di Sulmona si sono concluse con la netta vittoria al primo turno di Luca Tirabassi, dell’area di centrodestra, che ha superato la soglia del 50% dei voti validi espressi per i candidati sindaco. Tirabassi ha incassato 6.948 voti, pari al 55,47%, mentre Angelo Figorilli, candidato del centrosinistra, si è fermato a 3.935 voti, 31,41 per cento. Catia Puglielli del polo civico riformista ha ottenuto 923 preferenze, 7,37 per cento. Chiude Nicola Di Ianni di Metamorfosi con 720 voti, 5,75 per cento. “È un risultato plebiscitario. Al massimo entro dieci giorni formeremo la Giunta comunale” ha dichiarato il sindaco eletto Tirabassi. Sulla base del risultato delle urne, si determina la nuova composizione del consiglio comunale. Il calcolo, effettuato utilizzando il metodo D’Hondt, tiene conto dello sbarramento del 3% previsto dalla legge elettorale e dell’assegnazione proporzionale dei seggi tra maggioranza e minoranza. Alla maggioranza (11 seggi): Fratelli d’Italia 4 seggi; Noi Moderati 3 seggi; Sulmona al Centro 2 seggi; Forza Italia 2 seggi. Alla Minoranza 5 seggi: Candidato sindaco Figorilli 1 seggio; Partito Democratico 2 seggi; Sulmona Città Futura 1 seggio; SBIC Sulmona Bene in Comune 1 seggio

