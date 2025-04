Comunali, una lista con il Fascio in piccolo centro campano

agenzia

Bloccata dalla commissione elettorale, dovrà cambiare simbolo

AVELLINO, 28 APR – Nuovo caso ‘politico-elettorale’ a Senerchia, il comune di 750 abitanti in provincia di Avellino dopo quello relativo alla presentazione di ben 21 liste, 19 delle quali composte da persone residenti in province e regioni diverse dalla Campania, per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. La Commissione provinciale elettorale ha infatti sospeso, per 48 ore, una delle liste: motivo, nel contrassegno presenta il simbolo del fascio littorio romano. “Il contrassegno – spiega il verbale redatto dalla prefettura di Avellino – fa riferimento ad ideologie autoritarie, come tali vietate dalla Costituzione e dalla legge del 20 giugno del 1952”. Entro il termine perentorio delle 48 ore, i presentatori della lista dovranno consegnare un contrassegno diverso, pena la esclusione dalla competizione elettorale. A Senerchia, malgrado l’esiguo numero di residenti, per le comunali sono state presentate ben 21 liste. Soltanto due sono quelle composte da residenti, guidate dai candidati sindaci, Michele Di Muro e Concetta Varalla, in rappresentanza, rispettivamente, della ex maggioranza e della ex opposizione. Il comune di Senerchia venne sciolto dopo le dimissioni dei consiglieri che sostenevano il sindaco in carica. Le altre liste sono prevalentemente composte da persone residenti in altre province e regioni. Grazie al congedo elettorale, potranno usufruire di trenta giorni di permesso retribuito. Nei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti non vi è l’obbligo della raccolta di firme per la presentazione delle liste.

