Comune, non si prosegua con iter approvazione Salva Milano

agenzia

Lo sviluppo dell'inchiesta vede 'elementi di maggiore gravità'

MILANO, 05 MAR – “Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta ‘Salva Milano'”. Lo spiega il Comune di Milano in una nota diffusa in seguito all’arresto di un ex dirigente nell’ambito delle inchieste relative all’urbanistica della Procura.

