Comune Sulmona, proclamazione e fascia tricolore per Tirabassi

"Sarò il sindaco di tutti"

SULMONA, 28 MAG – Prima la formula di rito, poi gli applausi e la consegna della fascia tricolore. Per il neo sindaco della città di Sulmona (L’Aquila), Luca Tirabassi, è il giorno della proclamazione da parte della commissione elettorale, presieduta dal giudice Giulia Sani, che solo nel tardo pomeriggio ha completato la revisione dei verbali. Con il sindaco Tirabassi, sono stati quindi proclamati anche i neo eletti consiglieri. Per la maggioranza Salvatore D’Angelo, Ernesto Zuffada, Vincenzo Di Cesare e Mario D’Angelo (Fratelli d’Italia), Rossella Piccoli, Franco Di Rocco e Fabio Di Censo (Noi Moderati), Simona Fusco e Germano Sgreccia (Sulmona al Centro), Luisa Taglieri e Francesco D’Antuono (Forza Italia). Proclamazione anche per il candidato sindaco non eletto, Angelo Figorilli, che siederà sui banchi della minoranza assieme a Antonella La Gatta e Ornella La Civita (Pd), Katia Di Marzio (Sulmona Città Futura) e Maurizio Balassone (Sbic). “Avverto un grande senso di responsabilità e sarò il sindaco di tutti, di quanti mi hanno dato fiducia, ma vorrei conquistare la fiducia anche di chi non mi ha votato – ha esordito Tirabassi emozionato – Il compito più gravoso è cogliere le potenzialità della città e saperle valorizzare per riportare Sulmona dove merita”.

