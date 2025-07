Con 9 voti di scarto sì del Senato a proroga deleghe spettacolo

agenzia

Legge ottiene 56 sì e 47 no e passa alla Camera

ROMA, 24 LUG – Voto col brivido al Senato: la legge per la proroga dei termini delle deleghe sullo spettacolo è stata approvata con 9 voti di scarto. Questa la differenza tra i 56 sì e i 47 no incassati dalla legge, che passerà alla Camera per l’ok definitivo. In aula Pd, M5s, Avs e Italia viva avevano preannunciato il voto contrario. In tutto hanno partecipato al voto 103 senatori sui 200 complessivi.

