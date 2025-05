‘Con Prevost il botto, in conclave ultimo agostiniano nel 1903’

agenzia

Lo ha detto il priore agostiniano Pagano amico di Papa Leone XIV

FIRENZE, 11 MAG – “L’ultimo cardinale appartenente all’ordine agostiniano ad andare in conclave” è stato Sebastiano Martinelli nel 1903 quando fu eletto papa Pio X. “Dopo non abbiamo più avuto cardinali che hanno partecipato ai conclavi. Dopo tanto tempo ci siamo tornati” con il cardinale Prevost e “abbiamo fatto il botto subito”. Lo ha detto il priore della basilica di Santo Spirito, il padre agostiniano Giuseppe Pagano, amico del nuovo pontefice, in occasione della messa di ringraziamento per l’elezione di Papa Leone XIV. Padre Pagano, a inizio messa, ha anche spiegato, introducendo la figura di Martinelli, che la pianeta che indossava oggi è stato un dono della cardinale vissuto tra il 1848 e il 1918, con ricamati lo stemma del cardinale coil giglio e in aggiunta un agnello.

