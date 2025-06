Concerto di Gigi D’Alessio a Palermo, La Vardera: «Schifani andato via perché non ringraziato»

Il retroscena

L'esponente all'Ars di "Controcorrente" torna sulla polemica relativa al concerto benefico per realizzare un ospedale pediatrico

«In queste 24 ore sulla radio di re Schifani è andata in onda una storia incredibile che qualifica esattamente il presidente della regione. A Palermo si è tenuto il concerto di Gigi D’Alessio con l’obiettivo di aprire un ospedale pediatrico a Palermo, una causa nobilissima cui la regione ha deciso di partecipare donando 500 mila euro. Tutto bello direte voi, macché. Schifani pare abbia lasciato il concerto stizzito perché non ha ricevuto nemmeno un grazie, diramando addirittura un comunicato stampa in cui si lamentava di non essere stato menzionato». Lo scrive il deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera in merito a “Gigi & Friends – Sicily for Life”, organizzato allo stadio Renzo Barbera e promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Il ricavato dei concerti, tenutisi il 20 e 21 giugno, servirà a realizzare un poliambulatorio ospedaliero a Villa Belmonte, ex Imi, dedicato alle malattie pediatriche rare. A condividere il palco con Gigi D’Alessio, dieci grandi nomi della musica italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Elena D’Amario e Alessandro Siani

La nota della Regione