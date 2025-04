agenzia

CITTÀ DEL VATICANO, 29 APR – Due cardinali elettori non verranno in Vaticano per il conclave per motivi di salute. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133.

