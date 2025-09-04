Confronto Salvini-Zaia su regionali e infrastrutture

agenzia

Per il Veneto ogni conclusione rinviata al vertice maggioranza

ROMA, 04 SET – Nel primo pomeriggio a Venezia si è svolto a palazzo Balbi, sede della regione Veneto, l’incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia. I due sono arrivati con il motoscafo incontro alle ore 15. Secondo quanto si apprende, il clima è stato cordiale. Tra i temi discussi le Olimpiadi Milano-Cortina e le infrastrutture. Per quanto riguarda la politica ci sarebbe stato un confronto sulle elezioni regionali, le prospettive in Veneto e i futuri impegni di Zaia. Ogni conclusione è stata comunque rimandata al vertice di maggioranza di centrodestra non ancora convocato ma in programma la prossima settimana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA