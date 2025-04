Congresso Lega: Salvini torni al Viminale, chieda quel ruolo

agenzia

La richiesta dei capigruppo parlamentari. Applausi in sala

FIRENZE, 05 APR – Dal congresso della Lega, attraverso i capigruppo parlamentari, viene la richiesta che Matteo Salvini torni al Viminale. E la proposta viene accolta dalla platea con un applauso e tutti in piedi (resta seduto Salvini, in prima fila). A chiederlo per primo, durante l’assemblea in corso a Firenze, è stato Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti: “Credo che il Congresso debba chiedere a Matteo Salvini il sacrificio di chiedere nuovamente, per la Lega, quella posizione e Salvini, uscito indenne da un processo ingiusto, è il migliore garante della sicurezza del nostro paese”. Massimiliano Romeo, suo omologo al Senato, ha ribadito: “Noi dobbiamo a tutti i costi seguirla questa strada”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA