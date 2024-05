Consigliere Pd Torino espone bandiera palestinese in Comune

agenzia

Abdullahi Ahmed, è il minimo spero che altri seguano l'esempio

TORINO, 29 MAG – Il consigliere comunale del Pd di Torino Abdullahi Ahmed ha deciso di seguire l’esempio del Comune di Bologna e ha esposto la bandiera palestinese dal balcone del suo ufficio a Palazzo Civico. “Ho deciso come consigliere comunale e prima di tutto come essere umano di prendere questa posizione – spiega -, per mostrare solidarietà e partecipare così alla campagna All eyes on Rafah”. “Di fronte ai massacri che subiscono i civili palestinesi – aggiunge -, dopo le richieste del Consiglio di sicurezza dell’Onu, della Corte internazionale di giustizia, dell’Unione Europea e di tutto il mondo che chiede a Israele di fermarsi, di fermare l’operazione a Rafah, mi sembra il minimo che possiamo fare, al di là degli aiuti umanitari che abbiamo chiesto come Città di Torino. È una posizione personale – conclude – e spero che altri seguano il mio esempio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA