Consiglio comunale Bologna approva l’Archiginnasio d’oro a Prodi

agenzia

Voti contrari all'onorificenza solo da Fratelli d'Italia

BOLOGNA, 25 MAR – Il consiglio comunale di Bologna ha approvato a larghissima maggioranza il conferimento dell’Archiginnasio d’oro, la massima onorificenza culturale cittadina, a Romano Prodi. La proposta, avanzata dal sindaco Matteo Lepore, ha ottenuto 28 voti favorevoli e 5 contrari, superando così la soglia dei due terzi, necessaria per questo tipo di votazione. Compatto il centrosinistra che sostiene la giunta. Lega e Forza Italia hanno deciso di non partecipare al voto in polemica con le modalità dell’annuncio del sindaco, mentre voti favorevoli al conferimento sono arrivati da altri consiglieri di opposizione. Gli unici voti contrari sono giunti dal gruppo di Fratelli d’Italia, che, come aveva già annunciato, ha motivato il proprio no con ragioni politiche. La proposta di riconoscimento, che a breve verrà messa in calendario, arriva, come si legge nelle motivazioni, per “il contributo scientifico nel campo dell’economia, che ha trovato positiva applicazione anche nei diversi incarichi di governo ricoperti; l’instancabile impegno profuso per animare una cultura delle istituzioni fondata sulla attiva partecipazione democratica, la cultura europeista e il profondo amore per la città di Bologna, centro propulsore e destino di tante sue iniziative, crocevia di relazioni, casa e culla di tanti affetti, che dalla sua dedizione generosa ha guadagnato lustro”.

